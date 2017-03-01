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01.03.2017 09:12

"Генеральная уборка". Северянам предлагают поработать на пользу экологии

Анастасия Ярославская.

Северянам предлагают поработать на пользу экологии - отметить несанкционированные свалки на интерактивной карте. Её презентовали на совещании в региональном правительстве. Главный вопрос в повестке - ликвидация накопленного ущерба. Мусор - проблема общая. В наших силах её нивелировать. И проект "Генеральная уборка" - одно из возможных решений. Пока на карте только пять красных точек, но скоро снег растает, а значит, жди сюрпризов - подснежников с неприятным душком.
Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "В рамках Года экологии мы сформировали целый план и идем по этому плану - это нормально, но мы хотели бы, чтобы мы шли вместе. Для Мурманской области, всего нашего региона, особое отношение к нашей арктической природе, к нашему Заполярью, характерно для подавляющего большинства жителей. И задача органов власти, общественных организаций, всех неравнодушных людей - сделать все, что от нас зависит".
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