В областном центре прошел праздник на одной из мурманских конюшен

Елена Сивонен.

Сегодня - первый день весны. Праздник - на территории одной из конюшен в областном центре. Сначала - открытые любительские соревнования по манежной езде и конкуру. Участвовали представительницы конных клубов из Мурманска и Апатитов. У гостей знакомство с лошадьми прошло всего за пару часов до старта, но выступили достойно. После церемония награждения - народные забавы для детей и взрослых, которые тоже были не прочь бросить валенок - кто дальше, или сразить соперника в бою мешками на бревне - древняя потеха.