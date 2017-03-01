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01.03.2017 09:05

В областном центре прошел праздник на одной из мурманских конюшен

Елена Сивонен.

Сегодня - первый день весны. Праздник - на территории одной из конюшен в областном центре. Сначала - открытые любительские соревнования по манежной езде и конкуру. Участвовали представительницы конных клубов из Мурманска и Апатитов. У гостей знакомство с лошадьми прошло всего за пару часов до старта, но выступили достойно. После церемония награждения - народные забавы для детей и взрослых, которые тоже были не прочь бросить валенок - кто дальше, или сразить соперника в бою мешками на бревне - древняя потеха.
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