Танцоры и балетмейстеры обменялись опытом. В мурманской "Кировке" состоялся семинар-практикум для руководителей хореографических коллективов

Кирилл Коган.

Танцоры и балетмейстеры обменялись опытом. Во Дворце культуры Кирова - семинар-практикум для руководителей хореографических коллективов. Творческую лабораторию посвятили народному и национальному танцу. Двухдневный семинар это не только теория, но и анализ выступления коллег на престижных конкурсах и, конечно, практика на мастер классах.

Ведущий специалист по хореографическому жанру отдела народного творчества Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова Виктор Выдрин: "Время идет, надо ведь корректировать свою работу, как педагогику - хореографию и творческую работу, да и вообще свой взгляд на хореографическое творчество, потому что сейчас даже дети, которые приходят в коллективы, они другие. 30-40 лет назад каждая девочка мечтала стать балериной или артисткой, то сейчас этого не наблюдается".