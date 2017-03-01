Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
01.03.2017 08:50

Инспекторы ГИМС проводят рейды по водоемам Заполярья

Светлана Деменева.


На водоемах области лед еще достаточно прочный, но там, где в водоемы впадают ручьи, стал намного тоньше. Минусовая температура не дает говорить о какой-либо опасности, но с началом весны мониторинг состояния ледового покрова будет проводиться чаще. Солнце с каждым днем греет сильнее. Когда на лед будет выходить запрещено - на водоемах в черте населенных пунктов - появятся предупреждающие аншлаги.
Государственный инспектор ФКУ Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области Александр Кульшенко: "Прогнозов пока таких не делаем, потому что еще рановато, но когда начнется весна - начнутся мероприятия по предотвращению паводка, взрывные работы, где это необходимо. Я думаю, опасаться не стоит - службы все готовы к этому, паниковать на надо".
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.96
Евро = 61.39
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.