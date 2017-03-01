Инспекторы ГИМС проводят рейды по водоемам Заполярья

Светлана Деменева.



На водоемах области лед еще достаточно прочный, но там, где в водоемы впадают ручьи, стал намного тоньше. Минусовая температура не дает говорить о какой-либо опасности, но с началом весны мониторинг состояния ледового покрова будет проводиться чаще. Солнце с каждым днем греет сильнее. Когда на лед будет выходить запрещено - на водоемах в черте населенных пунктов - появятся предупреждающие аншлаги.

Государственный инспектор ФКУ Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области Александр Кульшенко: "Прогнозов пока таких не делаем, потому что еще рановато, но когда начнется весна - начнутся мероприятия по предотвращению паводка, взрывные работы, где это необходимо. Я думаю, опасаться не стоит - службы все готовы к этому, паниковать на надо".