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01.03.2017 08:42

В Мурманске продолжаются проверки деятельности жилищников

Анастасия Ярославская.

На этот раз инспектировали один из дворов в Ленинском округе - на улице Осипенко. Пример показательный - одна скоба, две компании. Разница в буквальном смысле под ногами. Слева - лед, справа - асфальт. Жители подтверждают - это "не пыль в глаза", подобная картина всю зиму. Инспекторы вторят - компания на хорошем счету. Но в целом оценку по округу ставят, увы, ниже среднего.
Заместитель начальника отдела по благоустройству и взаимодействию со структурами ЖКХ управления Ленинского округа администрации г. Мурманска Павел Саенко: "Все возможное мы делаем - проводим поверки плановые, внеплановые. Только за истекший период 17 года проведено 19 плановых проверок, направлено около 100 материалов на привлечение к административной ответственности и наложено более 3,5 млн штрафов".
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