Дорожные службы Заполярья с наступлением календарной весны начали подготовку к паводку

Светлана Деменева.

Дорожные службы начали подготовку к паводку. Он ожидается большим из-за количества осадков. На всех трассах в ближайшие дни начнут убирать снежные валы, обследовать системы ливневых коммуникаций. Организуют круглосуточное дежурство, чтобы контролировать ситуацию с таянием снега. Одна из самых сложных дорог - Североморск - Мурманск. Несколько лет она была фактически бесхозной - хотя и принадлежала Минобороны. Теперь это зона ответственности компании "Никель — Автодор", которая приступила к расчистке дренажных труб.

Инженер по подготовке производства, компания "Никель — Автодор" Павел Воронов: "Почти все трубы были забиты песком, огромные земляные валы на обочинах, под барьерным ограждением в частности - что так же является помехой к пропуску воды. В октябре нам, когда дорогу передали, что смогли мы сделали. Будем надеется, что все будет хорошо".





