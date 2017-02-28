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28.02.2017 19:15

Цель - улучшение уровня жизни. На полях инвест-форума в Сочи делегация Заполярья подписала соглашение с "Почта Банком"

Елена Белкина.

Сегодня на сочинском инвест-форуме подписано соглашение о сотрудничестве между Мурманской областью и "Почта Банком". Подписи под документом поставили губернатор Марина Ковтун и президент - председатель правления банка Дмитрий Руденко. Речь идет о расширении доступности банковских услуг для пенсионеров, социально незащищенных граждан, жителей отдаленных сел. Сегодня в Мурманской области в почтовых отделениях уже открыто 15 клиентских центров, действуют 24 точки продаж.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Мы благодарим "Почта Банк" за хорошую, качественную работу и социальную миссию банка. В самые отдаленные территории "Почта Банк" приводит свои услуги, и мы вам очень признательны за эту качественную и плодотворную работу".
Сегодня же на встрече с премьером Дмитрием Медведевым губернаторы обсудили проблемы межбюджетной политики, практику накопления долгов и латания дыр от необоснованных расходов за счет госказны надо прекращать. Регионам, добившимся лучших целевых показателей по развитию территорий, в этом году правительство выделит грант общей суммой в 20 миллиардов рублей. Также на 100 миллиардов будет увеличен общий объем субсидий из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств.
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