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28.02.2017 18:45

Под сенью Года экологии. Промышленники, экологи, ученые и дети вместе ищут пути к безопасному экологическому будущему

Яков Осетров.

В России продолжается Год экологии, и сегодня в Мурманске состоялся региональный форум, посвящённый экологической культуре. В работе творческих мастерских и круглого стола участвовали педагоги, общественники, ученые, которые сообща добиваются общей цели - сохранить хрупкую природу Севера.
Чем быстрей развиваются технологии, тем жестче воздействие человека на окружающую среду. Поэтому главная задача сегодня - проложить мостик от теории к практике в деле охраны природы. Этому и посвящен форум.
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк: "Чтобы наши с вами дети, наши с вами потомки получили в наследство этот прекрасный, но в то же время очень хрупкий мир".
То, что дети понимают серьезность ситуации - демонстрирует выставка экологических проектов. Юные экологи предлагают, как утилизировать мусор, как сохранить родники, реки и леса.
Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко: "Сегодня нужны и новые подходы, и новые технологии, формы и методы работы с ребятами, чтобы это прошло через сердце каждого ребенка".
Участники из Полярных Зорь представляют проект по фенологии - это наука о сезонных ритмах. Проект международный, с полевыми выездами.
Учитель гимназии №1, г. Полярные Зори Любовь Соломон: "В Никеле мы посетили место, где добывается руда, и все были впечатлены гигантскими масштабами, которые имеет современное производство".
Современное производство немыслимо без экологических программ, поэтому предприятия КГМК - и в Никеле, и в Мончегорске - активно помогают ученым. Уже больше 10 лет, например, сотрудничают с заповедником "Пасвик".
Заслуженный эколог России, главный научный сотрудник ФГБУ "Государственный заповедник Пасвик" Ольга Макарова: "Идей у нас накопилось очень много, но реализовать их очень сложно из-за отсутствия средств. И вот здесь к нам повернулась лицом ГМК "Норильский никель" - у них есть специальные благотворительные фонды".
Благодаря социальным проектам, поддержанным КГМК, заповедник приобрел современное оборудование, оценивает состояния лесов, исследует миграцию птиц, занимается картографированием. По итогам работы издали цветной фенологический атлас, который поможет спрогнозировать грядущие изменения климата.
Заслуженный эколог России, главный научный сотрудник ФГБУ "Государственный заповедник Пасвик" Ольга Макарова: "По растениям слой идет, по животным, по рельефу слой и т.д. Когда соединяем эти слои - получаем совершенно неожиданную информацию".
Атлас - бесценный подарок не только ученым, но также учителям биологии, географии, ОБЖ. И юным экологам, которые должны усвоить главный урок: человек сможет жить, лишь сохранив окружающую среду.



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