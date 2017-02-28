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28.02.2017 18:35

Эксперимент "Доступная рыба" от дальневосточных коллег - когда сельский статус открывает путь на промысел

Андрей Зайцев.

Власти Сахалина поделились опытом с мурманскими коллегами относительно эксперимента "Доступная рыба". В дальневосточном регионе разрешён промысел объектов, на которые не распространяются квоты. Такую возможность имеют только жители села. Решение принято на региональном уровне. Муниципалитеты взяли на себя часть функций органов Росрыболовства, в частности - по выписке путёвок на промысел. И сегодня у федерального центра есть вопросы по законодательной базе и отчётности. Конкретные же данные следующие. За 2016 год выловлено 10 тонн биоресурсов. Из них самая большая доля - желтопёрая камбала. Что касается краба, то речь, как выяснилось, вообще не идёт о камчатском или королевском виде. Разрешён лов только колючего краба.
Министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области  Андрей Иванов: "Это панцирь 8 сантиметров. Краб, который - идите ловите. Да, действительно, они идут. Но он там не востребован. Но все знают, что ловят краба. На самом деле, то, что мы привыкли видеть - с большими клешнями, камчатский, розового цвета - он там неприкасаемый".
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