Эксперимент "Доступная рыба" от дальневосточных коллег - когда сельский статус открывает путь на промысел

Андрей Зайцев.

Власти Сахалина поделились опытом с мурманскими коллегами относительно эксперимента "Доступная рыба". В дальневосточном регионе разрешён промысел объектов, на которые не распространяются квоты. Такую возможность имеют только жители села. Решение принято на региональном уровне. Муниципалитеты взяли на себя часть функций органов Росрыболовства, в частности - по выписке путёвок на промысел. И сегодня у федерального центра есть вопросы по законодательной базе и отчётности. Конкретные же данные следующие. За 2016 год выловлено 10 тонн биоресурсов. Из них самая большая доля - желтопёрая камбала. Что касается краба, то речь, как выяснилось, вообще не идёт о камчатском или королевском виде. Разрешён лов только колючего краба.

Министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов: "Это панцирь 8 сантиметров. Краб, который - идите ловите. Да, действительно, они идут. Но он там не востребован. Но все знают, что ловят краба. На самом деле, то, что мы привыкли видеть - с большими клешнями, камчатский, розового цвета - он там неприкасаемый".





