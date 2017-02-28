Подведены итоги областного детско-юношеского конкурса авторской песни «Маленький фонарщик»

В Мурманске завершился традиционный областной детско-юношеский конкурс авторской песни «Маленький фонарщик». В этом году он собрал более 90 юных исполнителей авторской песни из разных уголков Кольского полуострова, а также Вологды и Твери.



Площадками конкурса-фестиваля стали турбаза «Ирвас» и Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, на сцене которого состоялся гала-концерт победителей.



По итогам конкурсных прослушиваний в номинации «Исполнители» лауреатом конкурса признана представительница мончегорского детского юношеского клуба авторской песни «Роза ветров» Елизавета Абрамова. Дипломантами I степени стали участницы клуба авторской песни «Ника» из Гаджиево Ангелина Радец и Алина Соровегина, а дипломантами II степени – Екатерина Маркиева, участница полярнозоринского клуба самодеятельной песни «Возрождение», Вероника Просветова, воспитанница мурманского детского юношеского клуба авторской песни «Гравицапа» и Милена Болотова из мончегорского детского юношеского клуба авторской песни «Роза ветров».



В номинации «Авторы» дипломантом I степени был объявлен апатитчанин Владимир Козелов, а в номинации «Поэтическая» – Елизавета Татинцева и Ирина Заборская, участницы клуба авторской песни «Ника» из Гаджиево.



Дуэт Полины Борминской и Алины Соровегиной клуба авторской песни «Ника» из Гаджиево был награжден дипломом лауреата в номинации «Дуэты и ансамбли». Дипломантами I степени стали детские юношеские клубы авторской песни «Гравицапа» (Мурманск) и «Роза ветров» (Мончегорск), клуб авторской песни «Жемчужина» из Твери, дуэт Вероники Просветовой и Виталия Загурского детского юношеского клуба авторской песни «Гравицапа».



В специальной номинации, посвященной Году экологии, лауреатом стал Никита Власов, участник народного коллектива тверского городского клуба авторской песни Дворца культуры «Химволокно». Звания дипломантов I степени в этой же номинации удостоены дуэт «Большой секрет» клуба авторской песни «Пять углов», объединение юных экологов-туристов «Северный ветер» из Мурманска и представительница детского юношеского клуба авторской песни «Роза ветров» из Мончегорска Дарья Кокина.



В рамках фестиваля участники также посетили атомный ледокол «Ленин», выступили с благотворительным концертом в информационном центре по атомной энергии, приняли участие в вечере общения «Гитара по кругу». На мастер-классах своим опытом с юными любителями авторской песни поделились члены жюри.



/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /