Специалисты муниципального предприятия "Мурманские городские парки и скверы" на регулярной основе проверяют уличное освещение

Андрей Зайцев.

Модернизация системы освещения в областном центре - вопрос не только комфорта, но и безопасности северян. Вот уже несколько лет все источники света в Мурманске заведены в единую систему "Каскад". Кроме того, специалисты муниципального предприятия "Мурманские городские парки и скверы" на регулярной основе проверяют освещение. А с учётом того, что световые конструкции в областном центре за последние годы изменились и качественно, и количественно, контроль лишним не будет. Вот, например, замена светодиодного светильника в детском городке у памятника "Ждущая". Перегорел блок питания. Замена его - дело несложное. Сложнее сделать это оперативно.

Cпециалист МАУК "Мурманские городские парки и скверы" Валентин Воеводин: "Каждый день бригада выезжает, целенаправленно меняет. Перед этим объезд. Очередной, внеочередной. Из-за погоды, бывает, приходится внеочередные объезды делать. Можно сказать, что каждый день выезжают, делают, меняют".

Специалисты утверждают, что человеческий фактор сегодня не является основным в деле поддержания красоты и освещения в областном центре. Данный светильник свой срок отработал полностью. Но, в любом случае, бережное отношение горожан лишним никогда не бывает.







