Подготовка к «Лыжне Дружбы» и Празднику Севера — основные тема передачи «Факты и комментарии»

Ирина Елизарова.

На вопросы радиослушателей ответит председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Ивановна Наумова.

Передачу можно послушать традиционно по проводному радио, а также в FM-диапазоне - в Мурманске на частоте 107,4 FM. Кроме того, на нашем сайте — murman.tv - будет вестись видеотрансляция эфира. Она будет доступна во вкладке — онлайн-радио. Вы можете принять участие в разговоре, задавая вопросы по телефону: 685-225. Передача начнется на «Радио России - Мурманск» сегодня (1 марта) в 13 часов 10 минут.





