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28.02.2017 16:40

Мурманчане сразились в "Богатырской силе"

Любовь Дубова.

43 атлета из Мурманска, Кандалакши, Североморска, Апатитов и Оленегорска приняли участие в турнире по гиревому спорту "Богатырская сила" на призы почетного гражданина города-героя Мурманска Игоря Калошина. 
Лучший результат среди женщин показала Елена Афонина. При собственном весе в 64 килограмма жительница Североморска подняла 24-килограммовую тяжесть 120 раз.
У мужчин победитель определялся в сумме двоеборья, по результатам толчка и рывка. Первое место занял представитель Мурманского государственного технического университета Дмитрий Бобыкин. Он выступал в весовой категории до 85 килограммов. Работая с двухпудовой гирей мурманчанин набрал 244 очка.



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