Мурманчане сразились в "Богатырской силе"

Любовь Дубова.

43 атлета из Мурманска, Кандалакши, Североморска, Апатитов и Оленегорска приняли участие в турнире по гиревому спорту "Богатырская сила" на призы почетного гражданина города-героя Мурманска Игоря Калошина.

Лучший результат среди женщин показала Елена Афонина. При собственном весе в 64 килограмма жительница Североморска подняла 24-килограммовую тяжесть 120 раз.

У мужчин победитель определялся в сумме двоеборья, по результатам толчка и рывка. Первое место занял представитель Мурманского государственного технического университета Дмитрий Бобыкин. Он выступал в весовой категории до 85 килограммов. Работая с двухпудовой гирей мурманчанин набрал 244 очка.







