В Мурманске откроется выставка авторских текстильных кукол

Любовь Дубова.

"Играю в куклы..." Экспозиция мастера Ольги Чеховой 3 марта откроется в выставочном зале города Мурманска. Это результат десятилетней кропотливой работы, которому предшествовал подбор материалов, разработка авторских образов и приёмов. В коллекции около 70 экспонатов. Они выполнены по мотивам этнографических и авторских образцов обрядовой, обереговой и игровой куклы народов России, Украины, Северного Кавказа и Южной Америки.

Выставка будет работать по адресу - г. Мурманск ул. Октябрьская-22 до конца марта.







