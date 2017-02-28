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28.02.2017 16:27

В Мурманске откроется выставка авторских текстильных кукол

Любовь Дубова.

"Играю в куклы..." Экспозиция мастера Ольги Чеховой 3 марта откроется в выставочном зале города Мурманска. Это результат десятилетней кропотливой работы, которому предшествовал подбор материалов, разработка авторских образов и приёмов. В коллекции около 70 экспонатов. Они выполнены по мотивам этнографических и авторских образцов обрядовой, обереговой и игровой куклы народов России, Украины, Северного Кавказа и Южной Америки.
Выставка будет работать по адресу - г. Мурманск ул. Октябрьская-22 до конца марта.



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