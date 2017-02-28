Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заняла 11 место в ТОП-50 медиарейтинга глав регионов в сфере ЖКХ

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав регионов в сфере ЖКХ

Период исследования: январь 2017 года.

Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".

ТОП-50 губернаторов по теме «ЖКХ»:

Место в рейтинге Глава региона Регион МедиаИндекс 1 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 44 691,1 2 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 15 941,2 3 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 8 977,1 4 АКСЁНОВ Сергей Валерьевич Крым 7 839,5 5 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская обл. 6 779,5 6 РАДАЕВ Валерий Васильевич Саратовская обл. 6 305,4 7 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 5 488,2 8 БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович Пензенская обл. 5 363,5 9 ГОРОДЕЦКИЙ Владимир Филиппович Новосибирская обл. 5 128,7 10 БОРИСОВ Егор Афанасьевич Саха 5 122,3 11 КОВТУН Марина Васильевна Мурманская обл. 5 028,4 12 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 4 417,8 13 КОМАРОВА Наталья Владимировна ХМАО 4 338,6 14 ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич Ростовская обл. 4 115,6 15 МОРОЗОВ Сергей Иванович Ульяновская обл. 4 111,2 16 БОЧАРОВ Андрей Иванович Волгоградская обл. 3 881,5 17 АЛИХАНОВ Антон Андреевич Калининградская обл. 3 859,4 18 ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович Красноярский край 3 614,5 19 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 3 601,2 20 МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович Приморский край 3 485,6 21 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 3 421,1 22 ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович Кировская обл. 3 058,4 23 ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич Коми 2 854,1 24 ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич Воронежская обл. 2 816,7 25 ОРЛОВА Светлана Юрьевна Владимирская обл. 2 784,8 26 МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич Ярославская обл. 2 725,6 27 КАРЛИН Александр Богданович Алтайский край 2 411,6 28 ТУЛЕЕВ Аман Гумирович Кемеровская обл. 2 297,1 29 ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович Челябинская обл. 2 254,3 30 КОЗЛОВ Александр Александрович Амурская обл. 2 109,5 31 КОНЬКОВ Павел Алексеевич Ивановская обл. 2 081,1 32 ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич Чувашия 1 914,5 33 ХАМИТОВ Рустэм Закиевич Башкортостан 1 873,4 34 КОРОЛЕВ Олег Петрович Липецкая обл. 1 799,5 35 ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич Ленинградская обл. 1 767,4 36 БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович Северная Осетия-Алания 1 731,4 37 ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович Магаданская обл. 1 670,8 38 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 1 629,4 39 НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская обл. 1 569,8 40 АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович Дагестан 1 567,4 41 ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич Томская обл. 1 371,2 42 ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич Иркутская обл. 1 337,5 43 ШАНЦЕВ Валерий Павлинович Нижегородская обл. 1 324,5 44 СОЛОВЬЕВ Александр Васильевич Удмуртия 1 304,5 45 ЯКУШЕВ Владимир Владимирович Тюменская обл. 1 291,4 46 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 1 245,2 47 ЖДАНОВА Наталья Николаевна Забайкальский край 1 215,4 48 КОКОВ Юрий Александрович Кабардино-Балкария 1 102,1 49 ОВСЯННИКОВ Дмитрий Владимирович Севастополь 1 099,4 50 ПОТОМСКИЙ Вадим Владимирович Орловская обл. 1 099,1





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