Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заняла 11 место в ТОП-50 медиарейтинга глав регионов в сфере ЖКХ

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав регионов в сфере ЖКХ
Период исследования: январь 2017 года.
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".
ТОП-50 губернаторов по теме «ЖКХ»:
|
Место в рейтинге
|
Глава региона
|
Регион
|
МедиаИндекс
|
1
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
44 691,1
|
2
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
15 941,2
|
3
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
8 977,1
|
4
|
АКСЁНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
7 839,5
|
5
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
6 779,5
|
6
|
РАДАЕВ Валерий Васильевич
|
Саратовская обл.
|
6 305,4
|
7
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
5 488,2
|
8
|
БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович
|
Пензенская обл.
|
5 363,5
|
9
|
ГОРОДЕЦКИЙ Владимир Филиппович
|
Новосибирская обл.
|
5 128,7
|
10
|
БОРИСОВ Егор Афанасьевич
|
Саха
|
5 122,3
|
11
|
КОВТУН Марина Васильевна
|
Мурманская обл.
|
5 028,4
|
12
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
4 417,8
|
13
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
ХМАО
|
4 338,6
|
14
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
4 115,6
|
15
|
МОРОЗОВ Сергей Иванович
|
Ульяновская обл.
|
4 111,2
|
16
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
3 881,5
|
17
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калининградская обл.
|
3 859,4
|
18
|
ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович
|
Красноярский край
|
3 614,5
|
19
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 601,2
|
20
|
МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович
|
Приморский край
|
3 485,6
|
21
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
3 421,1
|
22
|
ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович
|
Кировская обл.
|
3 058,4
|
23
|
ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич
|
Коми
|
2 854,1
|
24
|
ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич
|
Воронежская обл.
|
2 816,7
|
25
|
ОРЛОВА Светлана Юрьевна
|
Владимирская обл.
|
2 784,8
|
26
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
2 725,6
|
27
|
КАРЛИН Александр Богданович
|
Алтайский край
|
2 411,6
|
28
|
ТУЛЕЕВ Аман Гумирович
|
Кемеровская обл.
|
2 297,1
|
29
|
ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович
|
Челябинская обл.
|
2 254,3
|
30
|
КОЗЛОВ Александр Александрович
|
Амурская обл.
|
2 109,5
|
31
|
КОНЬКОВ Павел Алексеевич
|
Ивановская обл.
|
2 081,1
|
32
|
ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич
|
Чувашия
|
1 914,5
|
33
|
ХАМИТОВ Рустэм Закиевич
|
Башкортостан
|
1 873,4
|
34
|
КОРОЛЕВ Олег Петрович
|
Липецкая обл.
|
1 799,5
|
35
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
1 767,4
|
36
|
БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович
|
Северная Осетия-Алания
|
1 731,4
|
37
|
ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович
|
Магаданская обл.
|
1 670,8
|
38
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
1 629,4
|
39
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
1 569,8
|
40
|
АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович
|
Дагестан
|
1 567,4
|
41
|
ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич
|
Томская обл.
|
1 371,2
|
42
|
ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич
|
Иркутская обл.
|
1 337,5
|
43
|
ШАНЦЕВ Валерий Павлинович
|
Нижегородская обл.
|
1 324,5
|
44
|
СОЛОВЬЕВ Александр Васильевич
|
Удмуртия
|
1 304,5
|
45
|
ЯКУШЕВ Владимир Владимирович
|
Тюменская обл.
|
1 291,4
|
46
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
1 245,2
|
47
|
ЖДАНОВА Наталья Николаевна
|
Забайкальский край
|
1 215,4
|
48
|
КОКОВ Юрий Александрович
|
Кабардино-Балкария
|
1 102,1
|
49
|
ОВСЯННИКОВ Дмитрий Владимирович
|
Севастополь
|
1 099,4
|
50
|
ПОТОМСКИЙ Вадим Владимирович
|
Орловская обл.
|
1 099,1