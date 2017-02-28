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28.02.2017 15:55

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заняла 11 место в ТОП-50 медиарейтинга глав регионов в сфере ЖКХ

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав регионов в сфере ЖКХ
Период исследования: январь 2017 года.
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".
ТОП-50 губернаторов по теме «ЖКХ»:

Место в рейтинге

Глава региона

Регион

МедиаИндекс

1

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

44 691,1

2

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

15 941,2

3

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

8 977,1

4

АКСЁНОВ Сергей Валерьевич

Крым

7 839,5

5

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

6 779,5

6

РАДАЕВ Валерий Васильевич

Саратовская обл.

6 305,4

7

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

5 488,2

8

БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович

Пензенская обл.

5 363,5

9

ГОРОДЕЦКИЙ Владимир Филиппович

Новосибирская обл.

5 128,7

10

БОРИСОВ Егор Афанасьевич

Саха

5 122,3

11

КОВТУН Марина Васильевна

Мурманская обл.

5 028,4

12

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

4 417,8

13

КОМАРОВА Наталья Владимировна

ХМАО

4 338,6

14

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

4 115,6

15

МОРОЗОВ Сергей Иванович

Ульяновская обл.

4 111,2

16

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

3 881,5

17

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калининградская обл.

3 859,4

18

ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович

Красноярский край

3 614,5

19

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 601,2

20

МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович

Приморский край

3 485,6

21

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

3 421,1

22

ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович

Кировская обл.

3 058,4

23

ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич

Коми

2 854,1

24

ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич

Воронежская обл.

2 816,7

25

ОРЛОВА Светлана Юрьевна

Владимирская обл.

2 784,8

26

МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич

Ярославская обл.

2 725,6

27

КАРЛИН Александр Богданович

Алтайский край

2 411,6

28

ТУЛЕЕВ Аман Гумирович

Кемеровская обл.

2 297,1

29

ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович

Челябинская обл.

2 254,3

30

КОЗЛОВ Александр Александрович

Амурская обл.

2 109,5

31

КОНЬКОВ Павел Алексеевич

Ивановская обл.

2 081,1

32

ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич

Чувашия

1 914,5

33

ХАМИТОВ Рустэм Закиевич

Башкортостан

1 873,4

34

КОРОЛЕВ Олег Петрович

Липецкая обл.

1 799,5

35

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

1 767,4

36

БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович

Северная Осетия-Алания

1 731,4

37

ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович

Магаданская обл.

1 670,8

38

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

1 629,4

39

НИКИТИН Александр Валерьевич

Тамбовская обл.

1 569,8

40

АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович

Дагестан

1 567,4

41

ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич

Томская обл.

1 371,2

42

ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич

Иркутская обл.

1 337,5

43

ШАНЦЕВ Валерий Павлинович

Нижегородская обл.

1 324,5

44

СОЛОВЬЕВ Александр Васильевич

Удмуртия

1 304,5

45

ЯКУШЕВ Владимир Владимирович

Тюменская обл.

1 291,4

46

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

1 245,2

47

ЖДАНОВА Наталья Николаевна

Забайкальский край

1 215,4

 48

КОКОВ Юрий Александрович

Кабардино-Балкария

1 102,1

49

ОВСЯННИКОВ Дмитрий Владимирович

Севастополь

1 099,4

50

ПОТОМСКИЙ Вадим Владимирович

Орловская обл.

1 099,1



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