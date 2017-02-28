Пограничники продолжают выявлять мигрантов

Выходцы из Ближнего Востока и Северной Африки продолжают использовать территорию Мурманской области и Республики Карелия в качестве транзитной с целью незаконного пересечения границы.

В период с 20 по 27 февраля 2017 года сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республики Карелия выявили пять выходцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки, имевших намерение убыть в Королевство Норвегию и Финляндскую Республику без действительных документов, дающих право выезда в страны Шенгенского соглашения.

21 февраля 2017 года железнодорожным транспортом в г. Мурманск прибыл гражданин Камеруна. В результате проведенных совместно с Пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району оперативно-разыскных мероприятий указанный иностранец был своевременно выявлен на приграничной территории Мурманской области. В ходе разбирательства было установлено, что гражданин Камеруна планировал незаконно пересечь российско-норвежскую границу с целью поиска лучших условий жизни. Иностранец был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение режима пребывания на территории РФ, с аннулированием визы и сокращением срока пребывания в РФ до трех суток. 22 февраля камерунец выехал в г. Санкт-Петербург железнодорожным транспортом для последующего убытия авиасообщением в родную страну.

23 февраля 2017 года в г. Мурманске были выявлены три гражданина Судана, которые в ходе проведения проверочных мероприятий признались пограничникам в намерении незаконно убыть на территорию Королевства Норвегия. 25 февраля иностранные граждане были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение режима пребывания на территории РФ, с назначением наказания в виде штрафов на общую сумму 6000 рублей, с аннулированием виз и сокращением срока пребывания в РФ до трех суток. 26 февраля граждане Судана приобрели билеты на поезд до г. Москвы. Однако, в процессе следования иностранцы покинули поезд в г. Петрозаводске, с целью последующего совершения повторной попытки незаконного убытия в страны ЕС. После проведения сотрудниками Пограничного управления профилактических мероприятий и разъяснительной беседы суданцы выехали на поезде в г. Москву с целью последующего убытия авиасообщением в Судан.

26 февраля 2017 года в пгт Никель Мурманской области были выявлены два гражданина Ирана, которые двигались в направлении Государственной границы РФ. При себе иностранцы имели дополнительные теплые вещи, снегоступы, палатки и иные предметы для автономного проживания в зимних условиях. После проведения сотрудниками Пограничного управления профилактических мероприятий и разъяснительной беседы граждане Ирана 27 февраля авиасообщением отправились в г. Москву для дальнейшего убытия в Иран.

Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия