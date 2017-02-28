Прокуратурой города Североморска проведен анализ законности в сфере межнациональных отношений, противодействия экстремизму, являющимися одними из приоритетных направлений в работе прокуратуры города.

В ходе надзорных мероприятий прокуратурой города были выявлены 2 видеоролика содержащие лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, ненависти (розни) по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному признаку «русские» и не «русские», признаки пропаганды исключительности «русских», превосходства «русских», неполноценности по признаку национальности группы «нерусские».

В судебном порядке по заявлению прокуратуры г.Североморска видеоролики были признаны экстремистскими

Североморским районным судом Мурманской области было рассмотрено постановление прокурора города Североморска о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 20.29 КоАП РФ в отношении гражданина распространяющего экстремистские материалы. По результатам рассмотрения гражданин был привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Всего в 2016 году прокуратурой города выявлено 46 нарушений, внесено 3 представления об устранении нарушений законодательства, по результатам рассмотрения которых 5 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Соблюдение законодательства в указанных сферах в прокуратуре города находится на постоянном контроле.

Прокуратура Мурманской области