Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
28.02.2017 17:15

Главное управление МЧС России по Мурманской области обращается к автовладельцам с просьбой быть внимательными на дороге

В период повышенной пожарной опасности, на автодорогах области часто можно увидеть пожарные машины, которые спешат на место происшествия. Ведь от скорости прибытия на место пожара напрямую зависят жизни и здоровье людей.

Однако, несмотря на включенные проблесковые маячки и звуковую сигнализацию, не все водители считают своим долгом уступить дорогу спешащему по вызову спецавтомобилю, даже не задумываясь о том, что своими действиями обрекают кого-то на смерть.
«Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего и красного цвета и специальным звуковым сигналом, выполняя неотложное служебное задание, имеют преимущества перед другими участниками движения», - такими словами начинается пункт 3.1 правил дорожного движения Российской Федерации. «При приближении транспортного средства с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства».
Нередко огнеборцам приходится сталкиваться еще с одной серьёзной проблемой это заставленные частным автотранспортом городские улицы и проезды жилых дворов. Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя между припаркованной техникой, теряя при этом драгоценное время. И если использование магистральной линии позволяет установить автоцистерну на значительном расстоянии от очага пожара, то автолестницу установить в том месте, где это необходимо, зачастую практически невозможно: для развертывания такой спецтехники нужна площадка. Таким образом, исчезает единственный шанс на спасение для тех, кто оказался в беде.
Обращаем внимание автомобилистов на правила дорожного движения, касающиеся проезда и следования пожарной техники:
- При приближении транспортного средства, имеющего указанные спецсигналы, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда ТС.
- Запрещается выполнять обгон указанного транспортного средства.
- Приближаясь к стоящему транспортному средству с включенным проблесковым маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, чтобы иметь возможность немедленно остановиться в случае необходимости.
- Выбирая место для стоянки или парковки, не забывайте оставлять свободными места подъезда специальной техники.
Нельзя допускать, чтобы из-за человеческого равнодушия и безучастия люди оставались без помощи.
Помощь может понадобиться каждому. Быть может, она спешит к вам!

Главное управление МЧС России по Мурманской области
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.94
Евро = 61.26
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.