В Мурманске полицейские возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью

В отдел полиции Мурманска обратился 27-летний северянин. Мужчин заявил, что в ходе драки ему были причинены значительные телесные повреждения.

Полицейские выяснили, что конфликт у потерпевшего с его знакомым произошел возле дома по улице Кирпичная. Причиной действий нападавшего стала ревность. В результате полученных ударов потерпевший получил серьезный ушиб головного мозга.

Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан 25-летний злоумышленник. В содеянном мужчина признался.

В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Житель областного центра находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области