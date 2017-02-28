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28.02.2017 14:46

В Мурманской области расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов рыбодобывающей компанией

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с 2011 по 2012 год генеральный директор рыбодобывающей компании ООО «Союз» уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере, включив в бухгалтерский учет компании фиктивные сделки с организациями-однодневками, которые финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли.
Преступными действиями директора ООО «Союз» бюджетной системе Российской Федерации причинен ущерб в виде недополученных сумм налогов в размере более 80 миллионов рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Мурманской области
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