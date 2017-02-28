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28.02.2017 14:23

Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев представит ежегодный отчет о своей работе и деятельности администрации

Наталия Бурдина.



Сегодня озвучили дату, когда сити-менеджер Мурманска Андрей Сысоев представит ежегодный отчет о своей работе и деятельности администрации. Это 27 апреля. Решение приняли на очередном заседании горсовета. Прозвучало предложение - заранее сформировать определенный список вопросов главе администрации - о наболевших проблемах жизни города. Чтобы Андрей Сысоев смог прокомментировать темы, выступая с докладом. Одна из пяти обозначенных проблем - отсутствие аптек на улицах Седова, Кильдинской и Верхнеростинском шоссе.
Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Кто желает, может дополнить этот перечень вопросов, можно утвердить какую-то дату, у кого есть вопросы и до срока, указанного в правовом акте. До тридцатидневного срока, чтобы глава мог подготовиться, эти вопросы включить еще".
Временно исполняющий полномочия главы администрации г. Мурманска Алексей Лыженков: "Я уверен, что и Андрей Иванович, и вы уверены в этом, достаточно хорошо владеет информацией, он на большинство вопросов сможет ответить. Конечно, есть ряд вопросов, на которые ему нужна будет помощь, потому что, я читаю, вроде как, они простые, но есть те вещи, которые влекут за собой дальше и там нужна проработка специалистов в том числе".
Но почти единогласно депутаты горсовета список вопросов к главе администрации отклонили. Решили дополнить перечень - новыми предложениями - и не позднее конца марта передать Андрею Сысоеву.
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