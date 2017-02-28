Изменения в Устав Мурманской области, большой "социальный блок", дополнения в закон об Общественной палате. Перечень вопросов, которые вынесли сегодня на заседание регионального парламента

Алексей Котович.

До перерыва депутаты проголосовали за назначение аудитора Счетной палаты и мирового судьи, внесли изменения в закон о господдержке инвестиционной деятельности в регионе. Уже после обсудили поправки в законопроект "Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей".

Председатель комитета по экономической политике, энергетике и ЖКХ Мурманской областной Думы (фракция ЛДПР) Максим Белов: "В 51-м субъекте РФ назначает чисто губернатор, депутатами заксобраний в 23 субъектах. А губернаторами по согласованию с законодательным собранием региона в 10 субъектах. Вот мое личное мнение, как председателя комитета, что эта вот позиция, как в 10 субъектах, - она такая нейтральная более-менее. Мы, как Дума, согласовываем, но все-таки бизнес-уполномоченный - это часть ветви исполнительной власти. Я уже не раз говорил, что это мостик между губернатором и бизнесом".

В итоге - поддержали поправки депутата от фракции ЛДПР Максима Белова. Заседание продолжается и в эти минуты. На очереди несколько важных законопроектов по соцподдержке. В частности, они затронут северян, которые получают социальную пенсию.

Председатель комитета по социальной политике и охране здоровья Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Надежда Максимова: "Мы вводим в закон жесткую цифру - 31 декабря предыдущего года. То есть, если прожиточный минимум будет расти, значит будет расти доплата, если будет уменьшаться - уменьшаться доплата не будет. Нормально? Мне кажется нормально. Пусть это и небольшие деньги, но это все равно определенная социальная защищенность".