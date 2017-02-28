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28.02.2017 13:50

Экипаж большого противолодочного корабля «Североморск» пересёк экватор и подошел к Сейшельским островам

Экипаж большого противолодочного корабля Северного флота «Североморск», выполняющего задачи дальнего похода в Индийском океане, преодолел экватор и прибыл в район Сейшельских островов.
Задачи длительного плавания в Индийском океане североморцы выполняют с середины января. Из родной базы БПК «Североморск» вышел 15 ноября 2016 года. На первом плавания экипаж корабля обеспечил боевую устойчивость корабельной авианосной группы Северного флота во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» во время проведения боевой операции у берегов Сирии.
С 9 по 15 февраля корабль принимал участие в международном военно-морском учении «АМАН–2017», которое проходило в Аравийском море и на береговой базе ВМС Пакистана. Российские моряки посетили пакистанский порт Карачи, а ранее совершили деловой заход в порт Салала (Оман).
За время плавания экипаж БПК «Североморск» отработал внутрикорабельные учения различной направленности от борьбы за живучесть на ходу и стоянке, до противовоздушной и противолодочной обороны. В Средиземном море и в Индийском океане североморцы успешно выполнили задачи поиска иностранных подводных лодок с применением палубной авиации.


/ Пресс-служба Северного флота /
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