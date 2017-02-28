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28.02.2017 16:30

В театре кукол столицы Заполярья отпраздновали Масленицу

Широкую Масленицу отпраздновали в областном театре кукол! 25 февраля перед спектаклями «Секрет планеты Тарий» и «Пряничный человечек» артисты театра порадовали зрителей увлекательным театрализованным представлением с народными песнями, закличками, частушками и танцами. После спектакля не обошлось и без традиционного русского лакомства – сладких румяных блинов – любимого угощения в этот праздник!
Хороводы вокруг солнышка, веселые игры и забавы – празднование Масленицы – одна из самых древних и интересных традиций, дошедших до нас из глубины веков. Это один из любимых праздников русского народа! В этот день насладиться представлением и спектаклями в театр пришли больше 300 зрителей!

Мурманский областной театр кукол
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