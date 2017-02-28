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28.02.2017 16:15

Завершается конкурс по формированию резерва управленческих кадров Мурманской области

В Правительстве Мурманской области завершается конкурс по формированию резерва управленческих кадров Мурманской области.
Отбор кандидатов проводится по трём группам:
руководящие должности в исполнительных органах государственной власти Мурманской области по ряду направлений деятельности;
выборные должности в законодательных (представительных) органах Мурманской области, должности глав муниципальных образований (городских округов и муниципальных районов) Мурманской области;
должности руководителей государственных областных предприятий и учреждений, организаций регионального значения с долей участия Мурманской области в уставном капитале организации 25 и более процентов.
В числе приоритетных профессиональных направлений руководящих должностей в исполнительных органах государственной власти Мурманской области – энергетика и ЖКХ, строительство и архитектура, культура, информационные технологии, СМИ, транспорт, рыбное и сельское хозяйство, социальное развитие, экономика и финансы, управление персоналом, юриспруденция, документоведение и архивоведение, госзакупки и другие.
К кандидатам на включение в резерв предъявляются следующие требования: гражданство Российской Федерации, высшее образование, наличие практического опыта управленческой деятельности не менее 1 года, возраст от 25 до 50 лет.
Документы принимаются до 9 марта включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, дом 75, средний подъезд, управление государственной службы и кадров Аппарата Правительства Мурманской области.
Более полную информацию, связанную с условиями конкурса, можно получить на официальном портале правительства Мурманской области в разделе «Власть»/«Резерв управленческих кадров» (подразделы: «Положение о резерве», «Текущие конкурсы», «Документы на конкурс») и по телефонам: (8152) 486-536, 486-334, 486-332.


/ Аппарат Правительства Мурманской области /
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