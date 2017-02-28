Прокуратурой Печенгского района проведена проверка условий отбывания наказаний осужденными

Прокуратурой Печенгского района проведена проверка соблюдения организациями и учреждениями, участвующими в исполнении уголовных наказаний, требований федерального законодательства при организации и осуществлении исполнения наказаний в виде исправительных и обязательных работ.

В ходе проверки установлено, что в одной из организаций отсутствуют организационно-распорядительные документы, закрепляющие ответственность должностных лиц по исполнению обязанностей, предусмотренных УИК РФ, кроме того, осужденные, отбывающие наказание в виде обязательных работ не закреплены за конкретным лицом, т.е. не имеют непосредственного руководителя, с приказами о приеме на работу в установленный срок осужденные не ознакомлены, установлен 4-х часовой рабочий день независимо от их согласия.

Бесконтрольность со стороны работодателя негативным образом отразилась на отношении осужденных к обязательным работам, как виду наказания за совершенные преступления. Так, установлено, что осужденными допускались неоднократные прогулы без уважительных причин, однако об этих фактах уголовно-исполнительная инспекция была уведомлена спустя месяц.

В связи с выявленными нарушениями в адрес директора организации направлено представление об устранении нарушений действующего законодательства, которое находится на рассмотрении.

Прокуратура Мурманской области