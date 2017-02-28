Пожарный слалом. Снежный фестиваль огненной профессии - в Кировске

Илья Комлев.

Горные лыжи, сноуборды и пожарные шлемы. В Кировске - на склоне Кукисвумчорр - открытый спортивный фестиваль спасателей. Пожарной слалом - шоу - уже само по себе зрелищное.

Федеральные, региональные, ведомственные и частные - подразделения разные. Профессия - одна. Традиция встречаться в неформальной обстановке на склоне родилась четыре года назад.

Начальник Кировского филиала Государственной противопожарной службы Мурманской области Владимир Пяткин: "Конечно, у нас с каждым годом участников становится все больше и больше. Если на первых соревнованиях было порядка 40-50 человек. То сегодня в заявочном протоколе 94 участника".

Форма одежды - боевая. Послабления только для женщин. Увесистая экипировка, призванная защищать от высоких температур, на горе смотрится экзотикой.

Сотрудник пожарно-спасательной части № 30 (г. Кировск) Денис Терехов: "Тяжелее, чем в обычной одежде, намного. Зато есть свой азарт, адреналин. В этом что-то есть крутое. Сейчас приедет моя семья. Вот уже на подъезде. Будут болеть все. Конечно, ни какого места кроме первого я не подозреваю".

Сотрудник отдела региональной поддержки территорий и резервов Управления по ГОЧС и ПБ по Мурманской области Александра Зиновьева: "Ну, надеюсь, что мы поборемся с пожарными. Конечно, у них физическая подготовка чуть ли не ежедневная. С ними будет сложно. Тем более с кировскими пожарными, которые живут рядом со склоном". Праздник семейный. Состязались не только пожарные, но и дети, те, что уже доросли до горных лыж.

Елена Антонова: "Хотелось бы вместе кататься всем. Мы то сами катаемся. И дети, наверное, спортивными должны быть".

Болельщиков грели огонь и полевая кухня, та самая, что дежурила в январские морозы на федеральной трассе.

Сотрудник пожарно-спасательной части №8 (г. Апатиты) Игорь Хоробрый: "Гречневую кашу с тушенкой с 5 утра варим. Надо всех накормить, чтобы силы были".

Состязания уникальные. Такие фестивали есть еще только у канадских огнеборцев. Правда, в стране кленового листа самой зрелищной части - эстафеты с пожарным рукавом нет. Это ноу-хау кировчан. Здесь главное - слаженность действий. Упадет один - потянет товарищей.

Эти соревнования родились несколько лет назад из корпоратива, который устроили на горе кировские пожарные. Начальство начинание заметило, поддержало и официально закрепило. Так что это тот случай, когда инициатива наказуема. Но, похоже, никто из участников об этом не жалеет.