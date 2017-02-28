В мурмашинской колонии состоялся турнир по пауэрлифтингу среди осужденных

В мурмашинской колонии строгого режима №18 прошли соревнования по пауэрлифтингу - классическому силовому троеборью среди осужденных, занимающихся в спортивной секции учреждения по тяжелой атлетике.

Шестнадцать местных силачей, разделённые по весовым категориям, могли сделать по три попытки в каждом из трёх упражнений: приседании, жиме лёжа и становой тяге. Победители и призёры в весовых категориях определялись по сумме набранного веса в упражнениях.

По словам президента Федерации пауэрлифтинга и силового экстрима Мурманской области Андрея Родичева, судившего соревнования, приятно удивила организация турнира, которая соответствовала всем правилам, предъявляемым к проведению подобных состязаний, – начиная с оснащения и заканчивая ведением протоколов. Также был отмечен и уровень подготовки нескольких спортсменов-любителей с хорошими физическими задатками для достижения высоких результатов в данном виде спорта.

Андрей Родичев не исключил вероятность включения турнира в ранг областных соревнований, чтобы была возможность присвоения спортсменам-осуждённым спортивных разрядов.

В результате турнира осужденные, занявшие призовые места, получили грамоты соответствующих степеней и сладкие призы. От себя лично судья вручил им футболки с символикой Федерации.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области