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28.02.2017 15:30

В мурмашинской колонии состоялся турнир по пауэрлифтингу среди осужденных

В мурмашинской колонии строгого режима №18 прошли соревнования по пауэрлифтингу - классическому силовому троеборью среди осужденных, занимающихся в спортивной секции учреждения по тяжелой атлетике.

Шестнадцать местных силачей, разделённые по весовым категориям, могли сделать по три попытки в каждом из трёх упражнений: приседании, жиме лёжа и становой тяге. Победители и призёры в весовых категориях определялись по сумме набранного веса в упражнениях.
По словам президента Федерации пауэрлифтинга и силового экстрима Мурманской области Андрея Родичева, судившего соревнования, приятно удивила организация турнира, которая соответствовала всем правилам, предъявляемым к проведению подобных состязаний, – начиная с оснащения и заканчивая ведением протоколов. Также был отмечен и уровень подготовки нескольких спортсменов-любителей с хорошими физическими задатками для достижения высоких результатов в данном виде спорта.
Андрей Родичев не исключил вероятность включения турнира в ранг областных соревнований, чтобы была возможность присвоения спортсменам-осуждённым спортивных разрядов.
В результате турнира осужденные, занявшие призовые места, получили грамоты соответствующих степеней и сладкие призы. От себя лично судья вручил им футболки с символикой Федерации. 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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