В Мурманске к 15 годам лишения свободы осужден наркосбытчик

Прокуратурой Ленинского округа г. Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении северянина. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, совершенный в крупном размере), а также в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Судом установлено, что мужчина летом 2015 года, имея умысел на сбыт наркотических средств, вступил в преступный сговор с подельником, с целью совершения совместных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств на территории г. Мурманска. После чего он, действуя согласно отведенной ему преступной роли, приобрел вещество общей массой 0,1098 грамма, содержащее в своем составе наркотическое средство 3-метилфентанил, то есть наркотическое средство в крупном размере. Указанное вещество северянин передал подельнику, который реализовал его наркозависимому лицу.

Кроме того, он с целью дальнейшего сбыта наркозависимым лицам приобрел вещество общей массой 0,2863 грамма, содержащее в своем составе наркотическое средство 3-метилфентанил, то есть наркотическое средство в особо крупном размере. Указанное вещество хранил по месту своего жительства до момента его изъятия сотрудниками полиции.

С учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание, что преступные действия мужчины образуют рецидив преступлений, суд назначил ему наказание за оба преступления в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Прокуратура Мурманской области