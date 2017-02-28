Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
28.02.2017 15:00

В Мурманске к 15 годам лишения свободы осужден наркосбытчик

Прокуратурой Ленинского округа г. Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении северянина. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, совершенный в крупном размере), а также в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Судом установлено, что мужчина летом 2015 года, имея умысел на сбыт наркотических средств, вступил в преступный сговор с подельником, с целью совершения совместных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств на территории г. Мурманска. После чего он, действуя согласно отведенной ему преступной роли, приобрел вещество общей массой 0,1098 грамма, содержащее в своем составе наркотическое средство 3-метилфентанил, то есть наркотическое средство в крупном размере. Указанное вещество северянин передал подельнику, который реализовал его наркозависимому лицу.
Кроме того, он с целью дальнейшего сбыта наркозависимым лицам приобрел вещество общей массой 0,2863 грамма, содержащее в своем составе наркотическое средство 3-метилфентанил, то есть наркотическое средство в особо крупном размере. Указанное вещество хранил по месту своего жительства до момента его изъятия сотрудниками полиции.
С учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание, что преступные действия мужчины образуют рецидив преступлений, суд назначил ему наказание за оба преступления в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Прокуратура Мурманской области
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.94
Евро = 61.26
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.