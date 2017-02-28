В сельской библиотеке п. Оленья Губа состоялась презентация мемориальной экспозиции «Страницы истории нашего поселка».

Оленегубские военнослужащие познакомились с вехами истории поселка, посмотрев мультимедийную презентацию, а также вспомнили имена Героев Советского Союза и России, служивших в Оленьей Губе. После познавательной беседы участники встречи посмотрели книги, отмеченные автографами писателей Александра Попова, Германа Садулаева и Михаила Орешеты, и детские рисунки на тему «Это наш поселок», нарисованные школьниками поселка.

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