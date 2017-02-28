Второй день работы Российского инвестиционного форума Сочи-2017. Мурманская область и "Почта Банк" подписали соглашение о сотрудничестве

Елена Белкина.

Соглашение о сотрудничестве между Мурманской областью и "Почта Банком". Сегодня в Сочи во время второго дня работы Российского инвестиционного форума. Подписи под документом поставили губернатор Марина Ковтун и президент-председатель правления банка Дмитрий Руденко. Соглашение станет - основой - долгосрочных партнерских отношений региона и финансовой организации.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Мы рады началу нашего сотрудничества с "Почта Банком", хотя оно и никогда не прекращалось. Мы благодарим "Почта Банк" за хорошую работу, качественную работу и социальную миссию банка. В самые отдаленные территории "Почта Банк" приводит свои услуги и мы вам очень признательны за эту качественную и плодотворную работу".

Речь идет о доступности банковских услуг для пенсионеров, социально незащищенных граждан, жителей отдаленных сел, - о развитии в регионе банковских технологий и инфраструктуры. "Почта Банк" активно внедряет в Заполярье сеть своих подразделений. Сегодня в Мурманской области в почтовых отделениях 15 клиентских центров, действуют 24 точки продаж.

Президент - председатель правления "Почта Банк" Дмитрий Руденко: "Спасибо большое. Действительно, у нас с вами большой социальный проект реализуется, это то, что отличает наше сотрудничество даже в других регионах. Со своей стороны мы можем обещать, что будем продолжать развитие в области, поддерживать вас максимально.





