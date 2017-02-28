Экипаж спасательного аппарата АС-36 Северного флота провёл тренировку с погружением на дно Кольского залива

Андрей Зайцев.

Больше 5 часов на глубине свыше 50 метров. И это условия лишь одного упражнения - стыковки спасательного аппарата с макетом подводной лодки. Спасатели Северного флота в течение 2-х дней отрабатывали действия в условных различных аварийных ситуаций. Большинство тренировочных мероприятий проходили на дне Кольского залива. Аппарат АС-36 был спущен на воду с борта спасательного судна "Михаил Рудницкий" в месте условного бедствия подводной лодки. Отработаны элементы движения в надводном и подводном положении, выполнен поиск макета подлодки, произведена посадка на комингс-площадку для условной эвакуации подводников.





