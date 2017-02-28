Новости УФССП России по Мурманской области

На исполнении в межрайонном специализированном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам находилось исполнительное производство в отношении жительницы областного центра, осужденной по приговору суда за кражу к уголовному штрафу, как основному виду наказания, в размере 10 тысяч рублей.

При неоднократных выходах по адресу проживания осужденной, застать ее дома не представилось возможным, на извещения судебного пристава она не реагировала, скрывалась. Для надлежащего уведомления должницы судебным приставом было вынесено постановление об объявлении ее в розыск.

Мерами розыска женщину нашли и доставили в отдел судебных приставов для дачи объяснений по факту неоплаты уголовного штрафа. Судебному приставу осужденная пояснила, что денежных средств для оплаты штрафа она не имеет и готова понести более строгое наказание

При установлении факта неисполнения осужденной приговора суда в 60-дневный срок со дня вступления приговора суда в законную силу, судебный пристав обратился в суд с представлением о замене штрафа на более строгое наказание. Представление судебного пристава было удовлетворено судом.

Постановлением суда женщине заменено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей на 200 часов обязательных работ, то есть выполнение осужденной в свободное время от основной работы или учебы бесплатных общественно полезных работ, которые определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.



Пресс-служба УФССП России по Мурманской области