Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
28.02.2017 14:00

Новости УФССП России по Мурманской области

На исполнении в межрайонном специализированном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам находилось исполнительное производство в отношении жительницы областного центра, осужденной по приговору суда за кражу к уголовному штрафу, как основному виду наказания, в размере 10 тысяч рублей.

При неоднократных выходах по адресу проживания осужденной, застать ее дома не представилось возможным, на извещения судебного пристава она не реагировала, скрывалась. Для надлежащего уведомления должницы судебным приставом было вынесено постановление об объявлении ее в розыск.
Мерами розыска женщину нашли и доставили в отдел судебных приставов для дачи объяснений по факту неоплаты уголовного штрафа. Судебному приставу осужденная пояснила, что денежных средств для оплаты штрафа она не имеет и готова понести более строгое наказание
При установлении факта неисполнения осужденной приговора суда в 60-дневный срок со дня вступления приговора суда в законную силу, судебный пристав обратился в суд с представлением о замене штрафа на более строгое наказание. Представление судебного пристава было удовлетворено судом.
Постановлением суда женщине заменено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей на 200 часов обязательных работ, то есть выполнение осужденной в свободное время от основной работы или учебы бесплатных общественно полезных работ, которые определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.
 
Пресс-служба УФССП России по Мурманской области
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.94
Евро = 61.26
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.