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28.02.2017 13:45

В Мурманской областной научной библиотеке состоится публичная лекция «Западная литература в контексте постмодернизма»

2 марта в 17.00 в Мурманской областной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21А, Литературная гостиная, 4 этаж) состоится публичная лекция «Западная литература в контексте постмодернизма» из цикла «Литература как карта мира. Путешествие по современной зарубежной литературе».

Первую лекцию прочтет кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии и массовых коммуникаций Мурманского арктического государственного университета Марина Наумлюк. 

Лекция посвящена постмодернизму в зарубежной литературе. Речь пойдет о литературе второй половины XX и XXI века. Одним из главных аспектов лекции будет разбор ключевого понятия постмодернизма. Лектор поделится своими впечатлениями и размышлениями о течении постмодернизма в современной западной литературе.

/Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека/
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