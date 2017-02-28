В Мончегорске полицейские проводят мероприятия по контролю за состоянием улично-дорожной сети

Погодные условия в Мончегорском районе достаточно сложные, что сказывается на состоянии улично-дорожной сети, в итоге повышает аварийность и увеличивает риск ДТП.

В этой связи сотрудники Госавтоинспекции особое внимание уделяют надзору за состоянием дорог, они контролируют работу ответственных за их эксплуатацию служб.

При повседневном надзоре за состоянием улично-дорожной сети города Мончегорска полицейскими регулярно выявляются недостатки. Особое внимание с их стороны - обработке проезжей части противогололедными материалами и содержанию пешеходных переходов в соответствии с новыми стандартами.

Поскольку любой из выявленных недостатков может стать причиной дорожно-транспортных происшествий, к должностным и юридическим лицам, ответственным за обслуживание улично-дорожной сети, применяются меры административного характера.

Так с начала текущего года было составлено 8 административных протоколов по статье 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». Еще 5 протоколов было составлено по статье 19.5 «Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, муниципальный контроль».

Дополнительно информация о неудовлетворительных дорожных условиях направляется в прокуратуру Мончегорска. Кроме того, в адрес владельцев автомобильных дорог инспекторами ГИБДД направлено 8 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Всего с начала года было выдано 32 предписания, касающихся недостатков содержания пешеходных переходов и проезжих частей Мончегорского района.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ГИБДД УМВД России по Мурманской области)