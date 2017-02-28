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28.02.2017 11:36

В Североморске прошли учения подразделений силовых структур Мурманской области

Андрей Зайцев.

Террористический акт в североморском Доме культуры "Строитель" должен быть своевременно предотвращён. Таковы условия и место действия легенды учений подразделений силовых структур Мурманской области. Взаимодействие отрабатывали специалисты региональных управлений Федеральной службы безопасности, Росгвардии, МВД, МЧС и Северного флота. "Террористы" "заминировали" дом культуры, захватили "заложников". Меры, принятые оперативным штабом, и действия групп реагирования в смоделированной ситуации, по оценке руководства учебной контртеррористической операции, признаны успешными. Все подразделения с поставленными задачами справились.
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