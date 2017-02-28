Житель Кандалакши осужден к 8 годам лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления

Приговором Кандалакшского районного суда ранее судимый мужчина признан виновным в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей, и осужден по ч.4 ст. 111 УК РФ к 8 годам лишения свободы.

Северянин вину в инкриминированном ему преступлении признал частично, указав, что от его действий смерть потерпевшей наступить не могла.

Между тем, вина мужчины в совершении особо тяжкого преступления против жизни и здоровья в судебном заседании была доказана и подтверждена совокупностью представленных стороной обвинения доказательств.

Осужденный обжаловал приговор суда в апелляционном порядке, настаивая на несоответствии выводов суда фактически установленным обстоятельствам дела и неправильной квалификации его действий.

Мурманский областной суд, согласился с мнением государственного обвинителя об отсутствии оснований для изменения квалификации действий осужденного, оставив жалобу без удовлетворения. Приговор суда вступил в законную силу.

Прокуратура Мурманской области