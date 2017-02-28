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28.02.2017 14:45

Областной драматический театр продолжает гастроли по Мурманской области

2 марта в 19.00 на сцене городского Дворца культуры г. Ковдор (г. Ковдор, ул. Школьная, д.2) состоится показ спектакля Мурманского областного драматического театра «Цилиндр» по пьесе Эдуардо Де Филиппо, великого мастера итальянской комедии.

Зрители увидят историю, происходящую в Неаполе, где две семейные пары - Родольфо и Рита, Агостино и Беттина, живущие в одной квартире, попали в непростую житейскую ситуацию: нет средств погасить долг за жилье, хозяин грозится выгнать их на улицу. Выход один - добыть деньги, притом срочно. Герои находят неожиданное и своеобразное решение проблемы.
Режиссер спектакля – Константин Шевцов, г.Москва.
В спектакле заняты: заслуженные артисты России - Елена Царева, Сергей Гронский, Валерий Журавлев; артисты - Ольга Вирту, Сергей Валиков, Ольга Заяц, Сергей Горбунов, Светлана Лебедева, Андрей Шпеко; студенты Мурманского колледжа искусств – Андрей Белянцев и Лев Мальцев.
3 марта в 19.00 спектакль «Цилиндр» областного драматического театра смогут посмотреть кировчане (г. Кировск, ул. Мира, д.7, Кировский городской Дворец культуры).

/Мурманский областной драматический театр/
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