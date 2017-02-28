Главные врачи примут северян в Министерстве здравоохранения Мурманской области

Утвержден график приема граждан главными врачами медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области, на март 2017 года.

Руководители медицинских организаций проведут приемы граждан по пятницам по адресу: г. Мурманск, пр. Кольский, д. 1, каб. 107.

Дата Время приема Руководитель медицинской организации 03.03.2017 15.00-17.00 главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 5» Проценко Александра Павловна 10.03.2017 15.00-17.00 главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 3» Козина Елена Валерьевна 17.03.2017 15.00-17.00 главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Сергеева Наталья Юрьевна 24.03.2017 15.00-17.00 главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 7» Ортикова Инна Борисовна 31.03.2017 15.00-17.00 главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 4» Агеев Сергей Михайлович



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