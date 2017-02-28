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28.02.2017 14:15

Суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры о замене подростку, обвиняемому в совершении ряда преступлений, меры пресечения

Прокуратурой г.Оленегорска поддержано ходатайство следователя следственного отдела по г. Мончегорск СУ СК России по Мурманской области об изменении меры пресечения несовершеннолетнему обвиняемому.

Так, несовершеннолетний, несмотря на то, что в отношении него за совершение ряда преступлений была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, вновь совершил 2 преступления. В связи с чем, следственный отдел по г. Мончегорск СУ СК России по Мурманской области обратился в Оленегорский городской суд с ходатайством об изменении меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на меру пресечения в виде домашнего ареста.
Однако, суд отказал в удовлетворении указанного ходатайства, поскольку пришел к выводу, что основания для изменения ранее избранной в отношении несовершеннолетнего меры пресечения не имеется.
Не согласившись с позицией суда, прокуратура города обжаловала данное решение в вышестоящий суд. Апелляционная инстанция приняла во внимание доводы прокуратуры города о необходимости отмены решения Оленегорского городского суда и направило материалы ходатайства на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе.
Оленегорский городской суд, повторно рассмотрев ходатайство следователя, поддержанное прокуратурой города Оленегорска, удовлетворил его в полном объеме и избрал в отношении несовершеннолетнего обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ход расследования уголовного дела в отношении несовершеннолетнего под надзором прокуратуры.

Прокуратура Мурманской области
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