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28.02.2017 11:50

Дети спецназовцев пришли на работу к папам

По-особому отметили День защитника Отечества сотрудники отдела специального назначения «Айсберг» УФСИН России по Мурманской области, взяв на работу своих детей.

Для таких необычных посетителей боевого подразделения УФСИН была подготовлена насыщенная познавательная программа. Офицеры спецназа постарались устроить всё так, чтобы для каждого ребёнка – а возраст детей был от 4 и до 17 лет – праздник стал интересным и запоминающимся.
Началось мероприятие с небольшой экскурсии по подразделению, затем ребятам продемонстрировали фильм об истории, деятельности и жизни отдела. Традиционно большим успехом у маленьких гостей пользовалась выставка современного вооружения спецназа, где на месте можно было потренироваться в сборке-разборке автомата Калашникова. А с каким восхищением смотрели дети на своих пап, когда те демонстрировали в спортзале эффектные боевые приёмы борьбы.
Не меньше интересных событий ожидало юных гостей и во второй части мероприятия, где каждый из них мог поучиться искусству организации быта в полевых условиях. Папы в погонах показали, как следует устанавливать палатку, пользоваться компасом, кипятить воду на газовой горелке, и много других полезных умений.
После поездки на бронеавтомобиле «Выстрел» мальчишек и девчонок ожидало реальное испытание: стрельба из пневматической винтовки в настоящем тире при подразделении. По результатам мини-турнира были определены победители, получившие заслуженные дипломы и грамоты. Логичным завершением дня стало совместное с папами чаепитие.
По словам начальника ОСН УФСИН Андрея Покровского, проведение таких дней очень важно во всех смыслах – как детям, так и родителям. Ребята после таких походов на место службы пап ещё больше начинают гордиться своими отважными, мужественными отцами. 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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