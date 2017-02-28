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28.02.2017 11:35

На дорогах Мурманской области полицейскими за прошедшие сутки выявлено 439 нарушений ПДД

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 человек получил травмы.
Так, 27 февраля около 15 часов 55 минут в Мурманске, по улице Зои Космодемьянской, водитель, управляя автомобилем "Форд Эксплорэр", при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю "Шкода Октавиа" и допустил с ним столкновение. От удара автомобиль "Шкода Октавиа" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с припаркованным транспортным средством "Опель Вектра". В результате происшествия, 59-летний пассажир автомобиля "Шкода Октавиа" получил телесные повреждения, он  обслужен амбулаторно.
При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 439 нарушений Правил дорожного движения.
27 нарушений допущено пешеходами, 5 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 5 водителей.
Выявлено 15 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 205 нарушений ПДД. 2 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов. Всего было оформлено 64 столкновения с материальным ущербом (без пострадавших).
Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.
Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.
Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.

ГИБДД УМВД России по Мурманской области
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