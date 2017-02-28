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28.02.2017 10:45

В регионе началась подготовка к VI Мурманской международной деловой неделе

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению VI Мурманской международной деловой недели (ММДН).

По традиции установочное заседание началось с торжественной церемонии награждения Благодарственными письмами Губернатора Мурманской области Марины Ковтун самых активных участников V ММДН.

«Подготовка и проведение Мурманской международной деловой недели – это работа целой команды, состоящей из специалистов различных областей и сфер деятельности, заинтересованных и неравнодушных людей, объединённых одной целью – сделать максимально возможное, чтобы Мурманская область получила достойное развитие», – сказал председатель организационного комитета Алексей Тюкавин.

В ходе деловой части заседания участники обсудили программу будущей Деловой недели – за основу была принята архитектура программы VI ММДН. Традиционно в рамках деловой программы состоятся пленарное заседание «Арктическим курсом», Неделя науки «Молодая наука Арктики», международная туристическая площадка «Made in Arctic», инвест-сессия и ряд международных конференций, таких как «Освоение арктического шельфа: шаг за шагом», «Полярные маршруты Арктики», «Женщины в социальном бизнесе: опыт северных регионов», «Горнодобывающая промышленность Баренцева/Евроарктического региона».

В ходе заседания организационный комитет принял решение о расширении географии Деловой недели: если традиционно мероприятия программы проходят в Мурманске и Кировске, то в 2017 году планируется проведение новых проектов и в других муниципальных образованиях Мурманской области, таких как Кольский район, Мончегорск и город Полярные Зори.

С информацией о VI ММДН можно ознакомиться на сайте министерства экономического развития Мурманской области.


/ Министерство экономического развития Мурманской области /
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