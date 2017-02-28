В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 февраля.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:

04.00 – ДО ОКОНЧАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ – ул. Карла Либкнехта, 25

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 16.00 ул. Лобова, 31 (корп. 2)

ул. Ушакова, 1

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 пр. Капитана Тарана, 21, 22

ул. Свердлова, 8 (корп. 4)

ул. Хлобыстова, 29, 33

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 17.00 пр. Кольский, 67, 69

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска