В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 февраля.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
04.00 – ДО ОКОНЧАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ – ул. Карла Либкнехта, 25
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 16.00 ул. Лобова, 31 (корп. 2)
ул. Ушакова, 1
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 пр. Капитана Тарана, 21, 22
ул. Свердлова, 8 (корп. 4)
ул. Хлобыстова, 29, 33
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 17.00 пр. Кольский, 67, 69
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Администрация г. Мурманска