Первые мурманские ихтиологи выпущены из ММРК им. И.И. Месяцева

27 февраля 2017 года, в соответствии с приказом ректора ФГБОУ ВО «МГТУ» в Мурманском морском рыбопромышленном колледже имени И.И. Месяцева, осуществлен первый выпуск специалистов среднего звена по специальности «Ихтиология и рыбоводство».

Защита выпускных квалификационных работ молодых специалистов прошла 22 февраля 2017 года, в рамках Государственной итоговой аттестации. В состав комиссии вошли представители работодателя – ФГБУ «Мурманрыбвод», которые отметили хороший уровень подготовки выпускников, актуальность тематики выпускных квалификационных работ, владение знаниями в области воспроизводства водных биоресурсов и готовность применить эти знания на практике. По итогам защиты были даны рекомендации по трудоустройству и продолжению обучения в Мурманском государственном техническом университете.

Отметим, в мировом рыбном хозяйстве аквакультура давно стала одним из надежных источников обеспечения населения рыбной продукцией. Мурманская область обладает значительным потенциалом для ее развития. На территории региона – 111 тыс. м2 озер и водохранилищ, 18 тыс. м2 рек. Площадь заливов Баренцева и Белого морей, пригодных под марихозяйства, превышает 7 тыс.га. По оценке отраслевой науки, в прибрежных водах Кольского полуострова можно разводить атлантического лосося, форель, арктического гольца, треску, палтус, камбалу, а также мидии, морских ежей, ракообразных и другие виды гидробионтов, что в перспективе может обеспечить ежегодное выращивание не менее 50 тыс. тонн товарной продукции. В связи с этим, очень важным показателем является подготовка грамотных специалистов в области ихтиологии и рыбоводства.

Добавим, специальность «Ихтиология и рыбоводство» была открыта на базе Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева (ФГБОУ ВО «МГТУ») в 2013 году. Это направление подготовки пользуется большим спросом среди выпускников школ Мурманска и Мурманской области.



Пресс-служба МГТУ



