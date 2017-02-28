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28.02.2017 08:57

"Герои морских сражений в годы Великой Отечественной войны". В Мурманске прошел областной военно-патриотический турнир "Кадетские игры"

Елена Сивонен.

"Кадетские игры". Областной военно-патриотический турнир собрал учеников школ и кадетских корпусов - из Мурманска, Североморска, Кировска, ЗАТО Александровск и Видяево. Для состязаний - в интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсах. Сквозная тема - "Герои морских сражений в годы Великой Отечественной войны". Первое задание - выполнить элементы строевой подготовки, согласно уставу Вооруженных сил. Этап так и назвали - "Хорош в строю - силён в бою". Участники турнира представили литературно-музыкальные композиции - военно-патриотической направленности. Победители получили кубки. И абсолютно всем конкурсантам - дипломы и памятные сувениры.
Уполномоченный по правам человека в Мурманской области Александр Патрикеев: "Интересные игры, тем более они проходят на фоне третьих международных армейских игр. Совпадение хорошее, это будет способствовать подъему ребят в плане достижения наивысших показателей в исполнении всех программных элементов".
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