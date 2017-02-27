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27.02.2017 19:50

"Повышение доступности энергетической инфраструктуры - необходимое условие для восстановления темпов экономического роста". Марина Ковтун приняла участие в заседании профильного круглого стола на инвест-форуме в Сочи

Елена Сивонен.

Повышение доступности энергетической инфраструктуры - необходимое условие для восстановления темпов экономического роста. Такое заявление сделала сегодня губернатор Марина Ковтун на инвест-форуме в Сочи. Глава региона приняла участие в заседании профильного круглого стола. Марина Ковтун отметила, что правительство Мурманской области рассматривает задачу повышения доступности подключения к энергосистеме как важнейшую, напрямую влияющую на темпы роста и инвестиционную активность в регионе. На круглом столе предложена формула, по которой регионам необходимо рассчитывать время подключения для новых потребителей к сетям. Не более 90 дней.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Нам есть, к чему стремиться, сейчас количество дней в Мурманской области примерно 119, хотя по сравнения с 2015 годом мы более чем на 50 дней сократили. В общем, количество дней, необходимое для подключения, но еще и количество процедур в 2 раза больше требуемых. Безусловно, возможность оперативного подключения зависит от сетевых компаний, но и много что зависит от субъекта РФ".
Кроме того, Марина Ковтун отметила актуальность вопроса особых условий ценообразования на электроэнергию для Арктических субъектов, обладающих невостребованными избытками электроэнергии. Российский инвест-форум Сочи-2017 продолжает свою работу.


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