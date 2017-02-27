Губернатор Марина Ковтун совместно с делегацией от Мурманской области принимает участие в Российском инвестиционном форуме Сочи-2017

Артем Дашевский.

Сегодня в Краснодарском крае открылся Российский инвестиционный форум Сочи-2017. По традиции участие в мероприятии принимает премьер Дмитрий Медведев. Делегацию Мурманской области возглавляет губернатор Марина Ковтун. Одна из основных тем форума - новая региональная политика. Возможности для развития. И именно на этом вопросе подробно остановился премьер-министр, открывая ключевое мероприятие форума - пленарное заседание. Точки роста сегодня есть и каждый регион должен максимально работать для улучшения своей инвест-привлекательности.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Инвесторы у нас делятся на приоритетных и стратегических с объемов инвестирования 10 миллиардов и 100 миллионов соответственно. Объем преференций, который мы предоставили нашим инвесторам в 2016 году, составил более 600 миллионов. Это те темы средства, которые мы не получим в бюджет, но мы и не получили бы средства в бюджет, если бы не были готовы предоставить такие условия для инвесторов, чтобы они реализовывали свои проекты у нас на территории".

Повышение доступности энергетической инфраструктуры - необходимое условие для восстановления темпов экономического роста. Такое заявление сделала сегодня глава региона на заседании профильного круглого стола. Предложена формула, по которой регионам необходимо рассчитывать время подключения для новых потребителей к сетям. Не более 90 дней, и не более трех процедур. Здесь Мурманской области еще есть к чему стремиться, но прогресс налицо.



