Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
27.02.2017 19:15

Губернатор Марина Ковтун совместно с делегацией от Мурманской области принимает участие в Российском инвестиционном форуме Сочи-2017

Артем Дашевский.

Сегодня в Краснодарском крае открылся Российский инвестиционный форум Сочи-2017. По традиции участие в мероприятии принимает премьер Дмитрий Медведев. Делегацию Мурманской области возглавляет губернатор Марина Ковтун. Одна из основных тем форума - новая региональная политика. Возможности для развития. И именно на этом вопросе подробно остановился премьер-министр, открывая ключевое мероприятие форума - пленарное заседание. Точки роста сегодня есть и каждый регион должен максимально работать для улучшения своей инвест-привлекательности.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Инвесторы у нас делятся на приоритетных и стратегических с объемов инвестирования 10 миллиардов и 100 миллионов соответственно. Объем преференций, который мы предоставили нашим инвесторам в 2016 году, составил более 600 миллионов. Это те темы средства, которые мы не получим в бюджет, но мы и не получили бы средства в бюджет, если бы не были готовы предоставить такие условия для инвесторов, чтобы они реализовывали свои проекты у нас на территории".
Повышение доступности энергетической инфраструктуры -  необходимое условие для восстановления темпов экономического роста. Такое заявление сделала сегодня глава региона на заседании профильного круглого стола. Предложена формула, по которой  регионам необходимо рассчитывать время подключения для новых потребителей к сетям. Не более 90 дней, и не более трех процедур.   Здесь Мурманской области еще есть к чему стремиться, но прогресс налицо.
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.48
Евро = 60.45
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.