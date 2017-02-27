Северный флот представит один из самых мощных буксиров в мире и новый катер на традиционном российско-норвежском учении "Баренц" в этом году

Андрей Зайцев.

Поисково-спасательная авиация, один из самых мощных буксиров в мире "Николая Чикер" и новый катер "Спасатель Кононенко" - такими силами будет представлен Северный флот на традиционном российско-норвежском учении "Баренц" в этом году. С норвежской стороны в тренировочных спасательных операциях примут участие корабли, суда и самолеты береговой администрации, а также центры и службы контроля воздушного пространства. Основная цель учений - спасение терпящих бедствие на море людей и ликвидация загрязнения морской акватории.





