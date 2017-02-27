Добро всегда возвращается. ГТРК "Мурман" и благотворительный фонд "Русфонд" продолжают акцию помощи тяжелобольным детям

Татьяна Нестерова.

Сегодня в нашей помощи нуждается София Чекалина. Три года девочка живет с диагнозом "сахарный диабет". Маленькой северянке необходима инсулиновая помпа и расходные материалы. Требуется 208945 рублей.

Малышка Соня - мама ласкового зовет ее Софушка - веселый, подвижный ребенок. Как и все дети любит играть, рисовать. Беда пришла три года назад. Болезнь быстро прогрессировала. Однажды ночью мама уже не смогла разбудить ребенка. В коме она принесла Соню в больницу.

Анжела Чекалина: "С тех пор наша жизнь изменилась. Мы на строгой диете, на инсулинотерапии. По 7 уколов в день. Меряем сахар по 8 раз на дню, ночью меряем сахар. С такой бедой не справиться. Очень тяжело. Я мать-одиночка, трудно приходится. Маленького ребенка вывести в жизнь".

Из родного города Кировска семье пришлось переехать в областной центр, поближе к специалистам. С лечащим врачом всегда на связи - даже в отпуске.

София Чекалина: "Я один раз в руку себе сама без мамы сделала укол, в ногу одни раз и в живот".

Инсулиновая помпа Для Сони как спасательный круг. Северяне могут помочь собрать необходимую сумму - 88 тысяч рублей. Для этого нужно отправить смс-сообщение со словом "ДЕТИ" на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения - 75 рублей.

Главный детский эндокринолог Мурманской области Татьяна Махова: "Инсулиновая помпа позволяет вводить инсулин без инъекций, без укола с помощью специального пульта дистанционного управления. Поэтому инсулиновая помпа помогла бы ребенку и адаптироваться к 1 классу более быстро, и держать сахарный диабет под контролем, и вводить инсулин во время школьных перекусов. Чтобы маме не быть привязанной к ребенку и постоянно приходить в школу, чтобы измерить сахар, чтобы ввести инсулин. Поэтому инсулиновая помпа в нашей ситуации нужна как воздух".

Большую часть стоимости помпы и расходных материалов для Сони соберут читатели газеты "Коммерсант" и сайта rusfond.ru. Оставшуюся - 88 тысяч рублей - просим собрать северян. Отправьте на короткий номер 5542 смс сообщение со словом "ДЕТИ". Его стоимость - 75 рублей. Владельцы айфонов и телефонов на платформе андроид пожертвование могут перевести через мобильное приложение. Другие способы помощи - на сайте Русфонда. Добро всегда возвращается.







